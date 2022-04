Kockázatos a használtautó-vásárlás, de igyekszünk segíteni, miközben olyan is van, aki már megvette és el is dicsekszik vele. Továbbá kézzel festett Bugatti, egy centiken múló baleset és egy nagyon különleges Bentley. Totalcar Híradó.

Az autó a legtöbb magyar háztartás egyik legnagyobb értékű tárgya, amiből a legtöbben nem engedhetik meg maguknak az újat. Minden vásárlás kockázatos, mert nem látunk a jövőbe. Pár tanáccsal igyekszünk segíteni.

Olcsó Bugatti nincs, cserébe olyan egyedi extrákat is kérhet a szerencsés ügyfél, amit csak nagyon kevés helyen. Például egyedi, kézzel készült festést, amin több mester is dolgozik és még így is körülbelül öt hét alatt készül el. A végeredmény lélegzetelállító.

Kollégánk a családi Toyota Prius mellé mindig is vágyott egy hobbiautóra, amit most végül meg is szerzett. De mik voltak a szempontok és mi lett a végeredmény? A cikkből kiderül!

Egy Opel Merivát vezető sofőr jó eséllyel pályázik a hét türelmetlen hülyéje címre. A tilos jelzés ellenére úgy hajt át a vasúti átkelőn, hogy a vonat már nagyon közel van. A baleset csak centiken múlt.

A Bentley-nél 1958-ban kezdték el fejleszteni a márka korszerűbb új autóinak alapját: ez lett a T sorozat, amiből most megtalálták az egyik első darabot. A Shell Grey színű csoda egy alapos felújítást követően előkelő helyre kerül majd.