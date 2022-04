Ez a technika repítette csúcsra a Ferrarit

Az ezredforduló után hirtelen annyi műszaki újdonságot mutatott a Ferrari, mint előtte ötven év alatt összesen. Ezeket tekintjük át a Totalcar Híradóban, továbbá megnézzük, hogyan készül egy igazán komoly BMW-motor, na meg azt is, milyen lehetne az új 7-es, ha nem becsukott szemmel tervezik.

Folytatjuk a Ferrari történetének legérdekesebb műszaki csemegéit bemutató minisorozatunkat. Többek közt az első összkerekes modelljüket és a konnektoros hibridet is kivesézzük:

Betekintünk egy olyan BMW-motor megépítésébe, amilyet a bajor gyártó soha nem készített. Hogy miről is van szó pontosan, és mi értelme van ennek? A Tibi Műhelye legfrissebb adásából kiderül:

Nem pont autó, de sokaknál beindítja a birtoklási vágyat meg a gyűjtőszenvedélyt egy jó kés. Zombi vallomásával folytatjuk, amelyben elismeri, hogy akad nála pár remek darab:

Nemrég bemutatták az új 7-es BMW-t, amelyen mi is elborzadtunk alaposan. Egy virtuáltuner azonban kezelésbe vette, rögtön kétféle változatot is legyártott, és azt kell mondanunk, nagyjából mindkettő jobban néz ki, mint az eredeti:

Napi érthetetlen c. rovatunk jelentkezik ismét, mert sajnos kifogyhatatlan a merítési lehetőség. Ezúttal egy audis akadályozta a mentőt, és biztos, ami biztos alapon még be is intett. Amúgy egy súlyos állapotú beteget vittek szirénázva:

