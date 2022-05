Fajelmélet az autóiparban és egy penge élményautó. Szó lesz még a Volkswagen régi-új márkájáról, a lidar technológiáról az autóiparban, sőt, még egy luxus-villanyautó porrá égésének a miértjére is fény derül. Totalcar Híradó.

Szilárdra kövült előítéletek övezik az autómárkákat és az ezeket gyártó országokat is. Mindenki tud mondani egy olyan márkát, amitől szerinte semmiképp nem szabad autót venni, más pedig majd egy teljesen másikat fog. De van ennek manapság értelme?

Nem kell mindig túlgondolni, hogy mitől lesz jó egy élményautó: vegyél egy jó alapot, azt fűszerezd meg, és kész. A Civic Type-R gyári változata is remek, nálunk pedig egy tuningolt járt. Nemesítették vagy elrontották?

A lidar egy távolságmérésre szolgáló technológia, amely működési elvében és felhasználhatóságában is hasonlít a radarra, de mégsem az. De mi is ez pontosan, és az autóiparban hogyan hasznosítható?

A Volkswagen megerősítette, hogy egy új márkanevet vezetnek vissza a piacra: ez lesz a Scout. A név már régen is létezett, de most jó okuk van rá, hogy újra életre keltsék.

A Lucid az Airrel a villanyautók piacának csúcsára lő: a több mint ezer lóerős luxusautóval egyértelműen a pénzes vásárlókat szólítanák meg, ami a borsos áron is látszik. Nemrég azonban kiégett egy Air, most az is kiderült, hogy mi lehetett ennek az oka.