Ezt teheted, ha tönkremegy a hibridautó akkumulátora

Egy Toyota sosem romlik el, a Prius pedig még a márkán belül is legendásan megbízhatónak számít. De az ehhez hasonló okosságok nem általános érvényűek, bizony a legjobbnak tartott autók is meghibásodnak néha. Most egy hibrid akkumulátorának újjászületését mutatjuk be:

Napjaink autóiparának egyik meghatározó szereplője a Stellantis. Az óriás-cégcsoport többek közt a Peugeot-Citroent, az Opelt és a Fiat-Chryslert tömöríti. Ezért aztán a döntéseiknek sem kicsi a jelentősége, most például úgy határoztak, kilépnek az Európai Autógyártók Szövetségéből:

Átalakította a Limo-zónákat a Mol. A problémásan használható, vagy eleve kevésbé népszerű területek közül némelyek kikerültek, megnyílt viszont helyettük több másik az autómegosztó szolgáltatás felhasználói számára:

A helyi hatóságoktól származó információk alapján kínál pontos útdíj-információkat a Google Maps. A funkció a következő frissítéssel válik elérhetővé mind Android, mind iOS rendszereken:

Újabb bicskanyitogató manőverekkel tért vissza a Civil Pofátlan(tan)ítás. A Budapesti Autósok és az ORFK-OBB közös sorozata a tizenharmadik részénél tart, és sajnos nem úgy fest, hogy egyhamar kifogynának a tartalomból:

(Borítókép: Sturcz Antal/Totalcar)