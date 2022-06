Ezekben az országokban nagyon megbüntetik, aki dashcamet használ

Ha nyaralni indulsz, és jó ötletnek tartod, hogy az úton autós kamerát is használj, a Totalcar Híradóban segítünk, hol érdemes óvatosabbnak lenni. Mutatunk egy igazi műalkotást is, amely autó formájában testesült meg, és az is kiderül, hogyan lehet most Magyarországon tankolni.