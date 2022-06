Az autók gyártási költségének összetevői után mutatunk két megszűnő Mercedest. Szó lesz továbbá arról, hogy milyen kabriót érdemes venni kétmillióért, milyen részletfotókon az új Hyundai Ioniq 6, és még egy 3 milliárdos Bugatti is szóba kerül. Totalcar Híradó.

Mennyibe kerül igazából egy autó? Ezt a kérdést nagyon nehéz pontosan megválaszolni, hiszen nagyon sok változó befolyásolja, és egészen kicsinek tűnő tényezők is sokat tudnak számítani az egyenlet végén. Kifejtjük.

Úgy tűnik, hogy a Mercedesnél nincs szükség se az A osztályra, se a B osztályra. Legalábbis egyelőre az az álláspontjuk, hogy ezt a két modellt megszüntetik. Maradnak azonban ezekhez hasonló méretű, de divatosabb modellek.

Sokan rákívánnak nyáron a kabriókra, mert hát mivel is lehetne jobban átélni egy jó hangulatú nyári autózást, mint egy olyan autóval, aminek nincs teteje. És mi van olyankor, amikor a keret kétmillió? Van ennyiért olyan kabrió, ami megvehető?

Elkészült az első Bugatti Centodieci, amely a márka jellegzetes modelljét, az EB110-est idézi. Az alapja a Chiron, viszont ebből mindössze 10 darab készül majd, az ára pedig nagyjából 8 millió euró, vagyis több mint 3 milliárd forint.

A Hyundai Ioniq 5 eléggé nagy találat formailag, amelyhez remek technika is tartozik. Most itt az új modell, az Ioniq 6 kedvcsinálója: a márka közzétett róla pár képet, de egyelőre csak részletfotókat. Viszont ezekben is találkozhatunk érdekességekkel.