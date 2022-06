Tudod, miért fizetsz az oktatónak óránként 6-7 ezer forintot?

Tegnap hivatalosan is bemutatták a Hyundai elektromos szedánját, az Ioniq 6-ot. A részletei sokat konszolidálódtak a tanulmányhoz képest, de az íves forma megmaradt.

Mellbevágó, ha leírva látjuk: egy jogosítvány félmillió forintba kerül. Kifosztják a tanulóvezetőket, vagy tényleg ennyiből jön ki?

Franciaországból is érkezett egy premier, a Citroen mutatta be a C4 X-et, ami furcsa módon, technikailag szedán.

Az unió tagországainak környezetvédelmi miniszterei néhány engedmény kiharcolása után megállapodásra jutottak a klímavédelmi csomaggal kapcsolatban, amely szerint 2035-től nem lehet fosszilis üzemanyaggal működő járművet forgalmazni az EU-ban.

A XEV Yoyo egy végtelenül aranyos jármű, ami annak ellenére motorkerékpár, hogy kerékből négy van neki. Az olasz–kínai cég forradalminak szánja, kérdés, hogy készen áll-e rá például Magyarország.

A MűhelyPRN mai részében azonban egy teljesen olasz és teljesen autónak számító Fiat Puntót vizsgáltunk meg.