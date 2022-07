Mielőtt gyártásba kerül, rengeteg teszten esik át egy motor, amiről mesélünk is. Aztán mutatunk egy olyan Ladát, amelyben még be se járatták a gyári motort, illetve egy Teslát, amellyel 350-nel hasítottak. Továbbá szó lesz még az Európába érkező Ford Broncóról és egy rettentő fura, darabokból összelegózott Ladáról is. Totalcar Híradó.