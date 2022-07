Ő még csak most tizennégy

Az autóápolás iskolája, egy tizennégy éves Toyota Avensis, lökdösődő norvég mercedesesek, valamint az autógyártók szövetségéből távozó Volvo is helyet kap a mai Totalcar Híradóban.

Csiszi-Csuszi Géza egy ipartelepen működtet autókozmetikát. Új sorozatunkban bemutatjuk az autókozmetikázás alapjait, illetve hogy hogyan kell jól lemosni egy autót:

A T25-ös kódjelű Toyota Avensist árulták kombi, szedán és ötajtós karosszériával is, Balló Marci most megmutatja, hogy milyen jó is lehet egy ilyen autó:

Norvégiában összetűzésbe került egy régi Mercedes terepjáró és egy újabb Mercedes B osztály sofőrje. Hogy ebből mi sült ki, innen kiderül:

A Volvo vezetősége szerint az Európai Autógyártók Szövetsége számukra kulcsfontosságú kérdésekben más álláspontot képvisel, így kilépnek az egyesületből:

Kollégánk újabb motorteszttel jelentkezett, ezúttal a Zontes R310-est próbálta ki, ám vegyes érzésekkel szállt le a járműről: