A modern kor legsúlyosabb kolerajárványa pusztít Jemenben

Az utóbbi évtizedek legsúlyosabb kolerajárványának minősítette Nemzetközi Vöröskereszt a Jemenben dühöngő betegséget. A fertőzöttek száma elérheti az egymilliót is, de a becsléseket nehezíti, hogy az országot 2015 óta polgárháború is sújtja, és az egészségügyi rendszer szinte teljesen összeomlott. A lakosság 80%-a nem hogy orvosi ellátáshoz nem fér hozzá, de tiszta ivóvízhez sem - ez pedig nagyban megkönnyíti a betegséget terjesztő Vibrio cholerae baktérium dolgát.

A Vöröskereszt szakemberei attól tartanak, hogy a borzasztó higiéniás állapotok nyomán egy másik, a modern világban jó ideje ismeretlen betegség, a diftéria is visszatérhet a térségben. A torokgyíknak is nevezett fertőző betegség különösen gyerekekre veszélyes. A WHO adatai szerint Jemenben eddig kb. 2300 halálos áldozat van, vagyis a betegek túlélési esélyei sokkal jobbak, mint az elmúlt pár évtized hasonló járványaiban: 2010-ben Haitiben, 2008-ban Közép-Afrikában, és a 90-es évek elején Peruban is sokkal több halottja volt a jóval kevesebb fertőzéssel járó kolerajárványoknak.

A fejlett világban a 20. század eleje óta nem bukkant fel a betegség, de korábban hat nagyon súlyos, egész földrészeken átsöprő kolerajárványt jegyzett fel az orvostudomány csak a 19. században. Ezek összesen nagyjából 40 millió áldozatot szedtek.

A betegség ellen jó ideje létezik már vakcina, de a hatékonysága nem tökéletes: az első fél évben átlagosan 85%-os védelmet nyújt, ami a következő másfél év alatt aztán 50% alá csökken.