Januárban olyanokat fog művelni a Hold, amit csak nagyon ritkán

Sűrű hónapra készülhetnek a világ amatőr csillagászai: januárban a Hold három ritkán látható látványosságot is fog produkálni egészen rövid idő leforgása alatt. Hogy ez mennyire ritka esemény, arra jó illusztráció, hogy a bulváros elhajlással aligha vádolható space.com is elengedte magát, és Szuper Kék Vérhold 2018 címen harangozta be a jelenséget. Vegyük sorra, mit láthatunk, ha jövő hónapban felnézünk az éjszakai égre.

Először is kék hold lesz, ez azt jelenti, hogy egy naptári hónapon belül kétszer lesz telihold. Januárban ez Újév napjára, illetve január 31-re esik majd. Ilyesmi 2-3 évente szokott előfordulni, és valójában semmi köze a kék színhez. A nyelvészek szerint az óangol "belewe" kifejezést használták rá eredetileg, ami árulót jelent - a Hold pedig akkor volt áruló, ha a teliholdak tavasszal pont úgy jöttek ki, hogy a húsvéti böjti időszakot extrém hosszúra húzták. Aztán a belewe kikopott az angol nyelvből, és a Holdra vonatkoztatva átvette a helyét a "blue", aminek szóösszetételként nincs értelme, de legalább önmagában jelent valamit.

Aztán lesz szuperhold is, méghozzá január 30/31-én. Ezt a kifejezést nagyon utálják a csillagászok, mert valójában sokkal szenzációhajhászabb, mint a jelenség, amit takar (ennek ellenére már a NASA is szuperholdazik egy ideje). Szuperhold akkor van, ha a telihold éppen akkor jön el, amikor a Hold a Föld körüli elliptikus pályájának hozzánk legközelebbi pontján, vagy legalábbis annak közelében jár. A gyakorlatban nagyjából 14%-kal lesz nagyobb és fényesebb az ilyenkor megfigyelhető holdkorong, mint általában, ami semmiképpen nem olyan látványos, mint ahogy az ilyentájt menetrendszerűen felbukkanó Photoshoppal kezelt fényképeken látszik.

Végül lesz egy teljes holdfogyatkozás is, szintén a hónap utolsó napján, ebből mi nagyrészt kimaradunk, mert már azelőtt elkezdődik, hogy este a Hold feljönne. Az angol szlengben a fogyatkozás környékén vörös árnyalatot öltő Holdat szokták vérholdnak nevezni a színe miatt – a jelenséget egyébként ugyanúgy a fény szóródása az atmoszférában okozza, ahogy a naplemente vörös színét is.

Borítókép: A felkelő Hold a kékestetői tévétorony mellett, Apc közeléből fotózva 2016. december 13-án. Fotó: MTI / Komka Péter