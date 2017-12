Ritka ásványokat fedeztek fel geológusok a skóciai Skye szigetén egy 60 millió éves lávaömlés egy méter vastag, alsó rétegében. A kutatók elektronmikroszkóppal kimutatták, hogy ezek az ásványok az űrből származhatnak.



Vanádiumban gazdag osbornitot most először találtak a Földön, korábban a NASA Stardust küldetésben találtak hasonlót, amikor a Wild-2 üstökös kómájából gyűjtöttek be mintákat. Nióbiumban gazdag osbornitot is találtak az ásványokban, és ilyet korábban még sehol sem láttak - írták a University of London munkatársai a GeoScienceWorld című tudományos lapban publikált tanulmányukban.

Az osborniton nem találtak olvadásra utaló nyomokat, tehát pontosan ebben a formájában lehetett a meteorit része. Andy Beard és munkatársai ugyanilyen különleges ásványokat találtak a felfedezés helyszínétől 7 kilométerre lévő második kutatási helyszínen, egy 2 méter vastag rétegben, melynek anyaga a kráterből kerülhetett oda.

A geológusok szerint elképzelhető, hogy az ősi meteorit becsapódása okozhatta a lávaömléssel járó vulkáni tevékenységet.