Meghalt John Young, a NASA legjobb pilótája

Pénteken, 87 évesen meghalt John Young, a NASA egyik legtapasztaltabb pilótája.

A NASA közleményben búcsúzott Youngtól, akire az űrhajózás bátor úttörőjeként hivatkoznak, akinek a bátorsága alapozta meg az amerikai űrrepülés sikereit. Nyugdíjazásáig hatszor járt az űrben, és ő volt a kilencedik ember, aki a Holdon járt.

Fotó: NASA John Young, az Apollo 16 parancsnoka szakafanderpróba közben

Young visszavonulásáig hatszor volt az űrben, részt vett az Apollo- és Gemini-programokban is, és részt vett a Columbia űrrepülőgép első repülésén is Robert Crippennel. Utóbbi két program azért is fontos, mert ezek első repülések voltak, magas kockázattal.



A NASA közleménye szerint Young kitartása, tehetsége és rátermettsége az űrhajósok űrhajósává emelte ki.

Nyitókép: 1972. április 21. Az Apollo-16 holdküldetés parancsnoka szökellve szalutál a Holdon (Charles M. Duke Jr./NASA)