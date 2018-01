Tűzzel vadásznak Ausztrália rafinált ragadozómadarai

Régóta ismeretes, hogy Ausztráliában gyakorlatilag bármi ami él és mozog, az képes megölni az embert, ha pedig ez nem lenne elég, akkor az extrém meleg, az emberek tevékenysége és a villámcsapások miatt elég gyakoriak a nagy kiterjedésű tüzek is. Egy nemrég megjelent tanulmány szerint ugyanakkor ezeken kívül néhány madárfaj is szerepet játszik a tüzek kialakulásában és terjedésében, ami teljesen megváltoztathatja az ezekről kialakult képet – írja a National Geographic.

– mondta Mark Bonta, a tanulmány társszerzője, hozzátéve azt is, hogy ők már legalább 40 ezer éve tudják, hogy a madaraknak szerepe van a tüzek terjedésében.

A tanulmányban így lényegében a bennszülöttek történetei és megfigyelései szerepelnek, akik szerint madarak egy csoportja a csőrükben, vagy a karmaik között szállított égő botokkal képes kontrollálni a tüzeket, amit lényegében a préda felkutatására és levadászására egyaránt használnak, hiszen a menekülő állatok rendkívül kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek.

A "tűzmadarak" néven emlegetett csoportba három madárfaj tartozik, ezek

Bob Gosford, a tanulmány társszerzője szerint ezek a madarak a tüzek közvetlen közelében érzik a legjobban magukat, főleg mert itt tényleg semmi más dolguk nincs, csak a gyilkolás, hiszen a préda eleve halálra van ijedve és a tűz elől akar elmenekülni bármi áron.

“Intentional Fire-Spreading by “Firehawk” Raptors in Northern Australia,” Bonta et al. Journal of Ethnobiology, 37(4) (abstract): https://t.co/JJVomc5zDy #ethnobiology #ethnoornithology #birds #fire pic.twitter.com/Bv4oSA6BpC