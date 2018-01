Baromi sok jég van a Marson

A Mars felszíne alatt néhány helyütt 100 méter vastag jégtakaró van, óriási lejtős rézsűk formájában, amik a tájat kék-feketévé teszik, írja a Washington Post egy Science-ben megjelent friss tanulmányra hivatkozva. A csillagászok már nyolc ilyen geológiai képződményt azonosítottak a "vörös bolygón", szerintük elég biztató a mostani lelet a további kutatások szempontjából.

“Egy új ablakot találtunk a jéghez, reméljük ez érdekes lesz azoknak, akik a marsi jeget és a történelmét tanulmányozzák", mondta Colin Dundas, az amerikai geológiai kutatóintézet asztrogeológiai tudományos központjának munkatársa, a csütörtökön publikált tanulmány egyik szerzője.

Az, hogy a Marson jég van, nem új. Egy 2001-es szondás kutatás is arra utalt, hogy a Marson óriási mennyiségű jég lehetett, és a felszín harmada tartalmaz valamennyi jeget. De a mennyiséget eddig nem lehetett tudni. Most viszont nagyon úgy tűnik, hogy színtiszta jég lehet a felszín alatt, ráadásul a bolygó közepén, már ami a szélességi köröket illeti. Ez kizárja, hogy a gleccserek a pólusokról vándoroltak volna oda. A tanulmány szerint ezek a jégtakarók akkor alakulhattak ki, amikor vastag hó lepte a bolygót.

Azt is kizárták a kutatók, hogy felszíni fagyról lenne szó, mert nyáron is megvannak ezek a jégrétegek. A jég olyan közel van a felszínhez, hogy robotokkal is elérhetőnek tűnik, ami viszont szuper kutatási alap lesz a marsi klímához. Ha pedig ember meg a Marsra, vízbázisnak is jó lesz.