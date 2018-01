Félméteres átmérőjű teleszkóppal kutathatjuk az űrt a Bükkből

Csaknem egymilliárd forintos állami támogatásból különleges csillagászati látogatóközpont épül a Bükki Nemzeti Parkban, jelentette be a fejlesztést beharangozó pénteki sajtóeseményen a kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos Répáshután. Révész Máriusz kiemelte: a település mellett a régió életében is meghatározó jelentőségű a beruházás 990 millió forintos támogatásáról szóló kormánydöntés, amelynek nyomán a harmadik, turisztikai szempontból is komoly vonzerőt képviselő csillagda épül meg Magyarországon. (A projektről először decemberben érkezett hír, de részletekről idáig nem lehetett tudni.)

A több mint 20 hazai csillagda közül ma még csak a zselici és a bakonybéli működik hasonló elvek szerint, írja az MTI. A bakonybéli csillagvizsgáló a község teljes arculatát átalakítva páratlan fellendülést hozott Bakonybél környékén és ezt várják a répáshutai létesítménytől is, hangsúlyozta Révész.

Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója az eseményen közölte: a terveik szerint 2019 őszére elkészülő, csaknem 700 négyzetméteres bemutatótérrel rendelkező látogatóközpont Közép-Európa legmodernebb csillagdája lesz, amely remélt hazai népszerűsége mellett turisztikai attrakcióként és szakmai szempontból egyaránt nemzetközi érdeklődésre is számot tarthat.

Fotó: BNPI A bükki csillagda látványterve

Több kisebb távcső mellett

50 centiméter átmérőjű főteleszkópja tudományos megfigyelésekre is alkalmassá teszi majd a csillagdát.

“Emellett a fényről szóló interaktív kiállítás, valamint egy meteorit-gyűjtemény varázsolja egyedivé” - mondta Rónai Kálmánné, megjegyezve, hogy a komplexum legkülönlegesebb élményét az úgynevezett 5D-s univerzum nyújtja majd, amely a virtuális valóság segítségével érzékelhető közelségbe hozza a világűrt és az űrutazást.

Fotó: BNPI

Az építészetileg is a korszerűségre és fenntarthatóságra törekvő csillagda előre láthatólag kilenc alkalmazottat foglalkoztat majd, és az előzetes becslések szerint évente legalább 37 ezer látogatót fogad. Rónai Kálmánné emlékeztetett: a Bükk szívében találták meg a megfelelő fényszennyezés-mentes helyszínt a beruházáshoz, melynek előkészítése során a Kaptárkő Egyesület felmérései nélkülözhetetlen adatokat szolgáltattak ahhoz, hogy a nemzeti park – Magyarországon harmadikként, a Zselic és a Hortobágy után – tavaly nyáron kiérdemelje a csillagoségbolt-park címet a Nemzetközi Sötétégbolt Szövetségtől (IDA).

Fotó: BNPI

Erdős Tamás, Répáshuta polgármestere a tájékoztatón azt mondta, hogy régi terv válik valóra ezzel a projekttel, melyhez a 230 éve létező Répáshuta ideális feltételeket biztosít. A község hajdani mesterségeinek zöme – mészégetés, szénégetés, üvegfúvás – mára feledésbe merült, ám reményeik szerint ezek emlékének megőrzését és bemutatását, valamint a környék gazdasági megerősödését is szolgálja majd a beruházás.