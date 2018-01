⚠️Major #earthquake (#sismo) Mww=7.3 - 42 KM SSW of #Acari, #Peru

Tsunami Threat in effect of coast of Peru.

*Also felt in northern #Chile*.#Tsunami info at: https://t.co/Gj68gJrJG1 |<.

More info at (EQ): https://t.co/IRDo3Xm6ms |<.#EQVT, #terremoto, #temblor. pic.twitter.com/ZgQWXWHRzR