Több százezer tatárantilop pusztult el, de senki nem tudja, hogy miért

Tömegesen pusztulnak a szajga néven is ismert tatárantilopok Kazahsztánban. A tudósok környezeti tényezőkre gyanakszanak, de pontosan ők sem tudják, hogy mi tizedeli az állományt.

A gondok 2015-ben kezdődtek. Abban az évben több mint kétszázezer antilop pusztult el – szinte a teljes populáció. Szakértők szerint a halál oka bakteriális fertőzés lehetett.

A mostani állatpusztulások alapján gyanítható, hogy a fertőzésen túl más tényezők is hozzájárulnak az antilopok halálához. A szokatlanul magas páratartalom és hőmérséklet felgyorsíthatja a folyamatot – vélik a szakértők –, mert ez a klíma kedvez a baktériumok terjedésének. A helyzetet súlyosbítja, hogy nem látni, mi lenne a megoldás. A térségre vonatkozó meteorológiai előrejelzések szerint jó esély van rá, hogy az állatpusztulás idővel meg fog ismétlődni. Ha ez így megy tovább, csak idő kérdése, hogy mikor hal ki a teljes szajgapopuláció.

A londoni Royal Veterinary College professzora, Richard Kock tanulmányában az időjárás és az állatpusztulás összefüggéseit vizsgálta. Felfigyelt rá, hogy a halálozás mértéke jóval nagyobb volt annál, mint amit egy bakteriális fertőzés indokolt volna. Egy nemzetközi kutatócsoporttal közösen statisztikai analízist készítettek, és összevetették a kérdéses mutatókat. Megállapították, hogy

a szokatlanul forró, magas páratartalmú napok vezettek a vadon élő állatok tömeges pusztulásához,

és ez okozta az antilopok tömeges kihalását 1981-ben és 1988-ban is Közép-Ázsiában.

Fotó: Saiga health monitoring team

Hogy pontosan milyen időjárási körülmények gyorsítják a baktériumok terjedését, azt nem tudják, ez további kutatást igényel. Hiába, hogy az összefüggés kimutatható, ha az okát nem ismerik; és még így is ez az egyetlen konkrét bizonyíték. Mindenesetre Kock úgy látja, hogy sürgős lépésekre lenne szükség – például azt is meg kell akadályozni, hogy a fertőzés a háziállatokra is átterjedjen.

Elméletileg lehetséges, hogy az egész faj kipusztulhat. De legalább tudjuk, hogy egyes populációk – még ha kevesen is – a veszélyzónán kívül élnek.

– mondta Kock.

A szajgák napokon belül pusztultak el egy nagy, összefüggő területen, Kazahsztán közepén. Később azt állapították meg, hogy a halál oka valószínűleg vérmérgezés lehetett, amit egy, a tatárantilopokban egyébként is megtalálható, jobbára ártalmatlan baktérium okozott.

A tanulmány társszerzője, Steffen Zuther szerint a tömeges kihalás fenyegeti a tatárantilopokat; a mostani fejlemények több év természetvédelmi törekvését tehetik tönkre alig néhány nap alatt. Mivel azonban az állatpusztulás az időjárással függ össze, nem sokat tehetünk azért, hogy megelőzzük a következő kihalási hullámot.

(BBC News)