Felmelegedést hozhat a tisztább levegő

A légköri szennyezések egyik igen előnyös tulajdonsága, hogy segítenek hűteni a klímát, ezért a tisztább levegőt célzó kezdeményezések káros hatásaival is számolni kell - erre figyelmeztet Bjørn Samset, a norvég klímakutató központ munkatársa a Geophysical Research című lapban publikált tanulmányában.

Az ipar által kibocsátott apró részecskék, az aeroszolok annyi fényt vernek vissza, hogy a teljes felszámolásuk esetén további 0,5-1 Celsius-fokkal melegedhet a Föld klímája. Ez pedig azt jelentené Samset szerint, hogy nem teljesülnek a világ vezetői által Párizsban aláírt klímamegállapodás céljai, a globális hőmérséklet legfeljebb 1,5-2 Celsius-fokos növekedése az iparosodás előtti szinthez képest - írja a Scientific American című tudományos magazin.

Az aeroszolok felszámolásának különösen erős helyi következményei lennének. Ezek az anyagok ugyanis nem maradnak meg hosszú ideig a légkörben, nincs idejük nagyon szétterjedni. Ott fejtik ki leginkább a hatásukat, ahol nagy mértékben szennyezik a levegőt.

Ez elsősorban Kelet-Ázsiát jelenti, ám Samset vizsgálata szerint a változás hatással lenne más régiókra is, amelyek a légköri áramlatok révén kapcsolatban vannak Ázsiával. Jó oka van annak, hogy pont egy norvég tanulmány foglalkozik ezzel a kérdéssel: Európa északi része, az északi sarkkör is érzékenyen reagálna az ázsiai légszennyezettségi szint változására.

Több kutatás azt mutatja, hogy az aeroszolok az elmúlt ötven évben sikeresen elfedték a szén-dioxid által okozott felmelegedés nagy részét, körülbelül a harmadát. Ahogy tisztul a levegő, úgy válik érzékelhetőbbé az üvegházhatást okozó gázok valós hatása.

Szerencsére másképp is szoros összefüggés van az aeroszolok és a klímavátozást okozó gázok közt: az ipar szén-dioxidot is kibocsát és légszennyezést is okoz. Ez nem jelenti azt, hogy az egyik kibocsátás megszüntetésével a másikat is ugyanolyan mértékben sikerül felszámolni.

Noha a Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) is belevette a klímamodelljeibe az aeroszolszint változását, Samset úgy véli, túl kevés verziót vizsgáltak. A kutató szerint az aeroszol kibocsátás változásának jóval többféle forgatókönyve lehetséges, mint amennyit az IPCC számításba vett.