Indiai miniszter: Az evolúció kamu, mert senki nem látott még majmot emberré változni

Satyapal Singh, az Uttar Pradesh tartományban lévő Baghpat parlamenti képviselője bebizonyította, hogy India sem akar lemaradni Törökországtól, a napokban ugyanis azt nyilatkozta, az evolúció csak egy mítosz, mert senki nem látott még majmot emberré alakulni – írja a Telegraph.

Az őseink sehol nem említik, hogy valaha láttak majmot emberré változni. Nem volt olyan könyv, vagy nagyszüleink által elmondott történet, amiben ilyesmi szerepelt volna.

– mondta Singh, aki szerint Darwin nézeteit nem kellene automatikusan tanítani az iskolákban.

Hétfőn aztán egy tévéinterjúban erősítette meg, hogy komolyan gondolja amit mondott, itt ugyanis elmondta, hogy az evolúció elméletét világszerte egyre többen kérdőjelezik meg, éppen azért, mert ez csak egy mítosz. Álláspontja szerint ha mond valamit, akkor azt alá is kell támasztani, ezt azért is tudja, mert ő is tudósember, kémiából PhD-vel is rendelkezik.

A legtöbben érthető módon elég szkeptikusan reagáltak Singh kijelentéseire, sokan pedig azt gondolják, hogy egyszerűen csak a jobboldali vallásos hinduknak bedobott gumicsontról van szó. Néhányan azt is kiemelték, hogy ez mindenképpen ijesztő, hiszen oktatási ügyekkel foglalkozó miniszterként ténylegesen meg tudja változtatni, hogy mit tanítanak az iskolában a gyerekeknek, egy professzor pedig arról beszélt, hogy a kijelentés a tudomány és a tudósok ellen akarja hangolni a közvéleményt, ez pedig egy olyan valós veszély, amivel szemben meg kell védeniük magukat.