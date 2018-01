Számítógéppel rekonstruálták egy 9 ezer éves görög lány arcát

Görög kutatók számítógépes modellezéssel rekonstruálták egy 9 ezer évvel ezelőtt a mai Görögország területén élt tinédzser arcát – írja a Reuters.

Az időszámítás előtt 7000 körül, a középső kőkorszakban élt lány az Avgi (Hajnal) nevet kapta a kutatóktól, mert a civilizáció hajnalán élt. A csontjai és fogai vizsgálata alapján 15-18 éves lehetett amikor meghalt.

A lánynak a modell alapján előreugró állkapcsa volt, amit az akkoriban elterjedt gyakorlat, az állati bőr rágással való megdolgozása okozhatott. Ezenkívül elég morcosnak is tűnik.

Lehetetlen volt egy ilyen korban nem mérgesnek lenni

– viccelődött Manolisz Papagrikorakisz, aki a számítógépes modell alapján, egy terrakotta öntőforma segítségével szilikonba öntötte Avgi arckifejezését.

A kutatók szerint a lány vérszegény volt, és lehet, hogy skorbutos is. Csipő- és ízületproblémák is gyötörték, ami megnehezíthette a mozgását, és a halálához is hozzájárulhatott.

Avgi maradványait még 1993-ban találták meg a Thesszália régióbeli Theopetra-barlangban. A barlangot először 100 ezer évvel ezelőtt lakta ember.