A világon először klónoztak majmokat kínai tudósok

A világon elsőként sikerült makákókat klónozniuk kínai tudósoknak ugyanazzal a módszerrel, amivel Dolly, a világ első, testi sejtből klónozott emlőse is született 1996-ban.

A Csung Csung és Hua Hua nevű klónok közönséges makákók (Macaca fascicularis), és 2017 végén születtek a Kínai Tudományos Akadémia sanghaji idegtudományi intézetében, írja az MTI.

A kutatócsoport a Cell című tudományos folyóiratban azt írják, hogy a kismajmokat sejtmag transzfer (SCNT) eljárással klónozták, ami a Critical Biomass blog klónozási kisokosa szerint azt jelenti, hogy egy sejtből kiveszik a sejtmagot, azt egy megtermékenyítetlen petesejtbe juttatják, majd így létrejövő (diploid) sejtet aztán egy kisebb áramütéssel veszik rá az osztódásra.

Kétféle sejtmag transzferrel is próbálkoztak most a kutatók: egyrészt magzati sejteket használtak kiindulópontként, akkor a 21 béranya-majomból hat maradt terhes és két egészséges bébimakákó született. Amikor felnőtt egyedek sejtjeit használták, akkor 42 bérenya-majomból 22-en maradtak terhesek és két bébi született meg, de nagyon hamar meg is haltak, írják tanulmányuk összefoglalójában.

Fotó: cell.com

Még idén januárban egy harmadik, az év során pedig több további klón is érkezik a kutatók reményei szerint.

Az 1996. július 5-én Skóciában született Dolly volt a világ első, testi sejtből klónozott emlőse. A nőstény bárány hat és fél évet élt. Azóta más emlősöket is sikerrel klónoztak tudósok, ám az emberrel közeli rokonságban álló makákók klónozása komoly kihívást jelentett.