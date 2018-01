Rákkeltő anyagokat találtak a Nyitrában

November végén és december elején három napon át mintákat vettek a Nyitra vizéből a Greenpeace magyarországi és szlovákiai munkatársai, hogy megállapítsák, milyen mértékben terheli most a környezetet a nyitranováki Fortischem vegyipari üzem, amelynek korábban sok nehézsége támadt a vízvédelmi előírások betartásával. A Nyitra vize a Dunába ömlik.

A szakértők a folyó 18 kilométernyi szakaszát vizsgálták, benne az üzem fölött és az alatt lévő részeket. A higanykoncentráció 1,01-6,07 mikrogramm per liter közötti értékű volt, ami nemcsak a hatóságilag előírt határértékeket haladja meg, hiszen

a higany az élő szervezetre nagyon kis mennyiségben is káros.

A Greenpeace szakértői más veszélyes anyagokat is kimutattak. Az évekkel korábban óriási mennyiségben mért, rákkeltő és magzatkárosító vinil-klorid ezúttal is megtalálható volt a folyóban, ám jóval kisebb mértékű volt a szennyezés - ebből 4,75-335 mikrogrammot találtak literenként. 2016-ban még 9000-16000 mikrogrammos értékről számolt be a Greenpeace, akkor az üzemből kifolyó vizet vizsgálták. Az egészségügyi határérték ivóvízben 0,5 mikrogramm literenként.

A Bumm.sk hírportál azt írja, idézve Anna Vojtekovát, a Fortischem szóvivőjét, hogy a vegyipari vállalat 2017. december 10-én a jogszabályoknak megfelelően megszüntette a termelést a régi higanyelektrolízis alapján.