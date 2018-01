2025-ig van pénz a Nemzetközi Űrállomásra

Kiszivárgott a jövő évi amerikai költségvetés tervezetének egy része (ezt egyébként február közepén mutatja be a Trump-adminisztráció a kongresszusnak, ami aztán vagy áldását adja rá, vagy módosításokat kér), ami a NASA büdzséjével foglalkozik. Az űrhivatal életében ezek szerint óriási fordulat jön, a tervezet ugyanis fokozatosan leépíti a Nemzetközi Űrállomás fenntartására szánt támogatást, majd 2025-tel teljesen meg is szünteti azt. A NASA szerint az állomás nagyjából 2028-ig lenne egyébként működőképes.

A terv az lenne, hogy 2024 után magáncégek vegyék át az ISS fenntartását, de ez az általános szakmai konszenzus szerint túl korai dátum ehhez, a kereskedelmi űrcégek még túl tapasztalatlanok lesznek ehhez. Hasonló helyzetbe navigálta magát a NASA egyébként az űrsiklóflotta nyugdíjazásakor is: 2011-ben az Obama-adminisztráció vetett véget ennek a programnak, abban reménykedve, hogy hamarosan magáncégek űrhajói veszik át az űrhajósok szállításának feladatát. Ez nem jött be, bármennyire is szépen fejlődik a SpaceX és a többi kereskedelmi űrvállalat, egyelőre nem sikerült nekik embert vinni az űrállomásra, ezt a feladatot orosz segítséggel oldja meg a NASA a mai napig.

A tervezet szerint az ISS sorsára hagyásával évi 3-4 milliárd dollár megtakarítás érhető el, amit az új Holdra szállás (ez Trump központi terve a NASA-val), és a távlati cél, a Mars-utazás megvalósítására lehet majd költeni. Az ISS elveszítése azonban ennek a tervnek is eléggé keresztbe tenne, hiszen egy űrállomás mindenképpen központi szerepet töltene be az űrhajósok felkészítésében a nagy utazásra.