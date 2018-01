A felmelegedéstől összemennek a madarak

Ausztrál tudósok szerint a klímaváltozás okozta felmelegedés miatt csökkenhet egyes madarak testnagysága – írja az MTI.

Az ausztrál kutatók Ausztrália- és Új-Zéland-szerte 30 helyről egyenként negyven házi verebet gyűjtöttek be. Megfigyeléseik szerint a verebek teste kisebb volt ott, ahol tikkasztóak voltak a nyarak, mint ott, ahol rendkívül hideg volt a tél. A melegebb helyeken felnőtt madarak testmérete akkor is kisebb volt, ha a telek is különösen hidegek voltak élőhelyükön. A The Auk: Ornithological Advances folyóiratban publikált tanulmányból kiderül, hogy a rendkívüli meleg komolyabb hatással lehet a madarak testméretére, mint a nagy hideg.

Ez valószínűleg egy alkalmazkodási válasz lehet, lehetővé teszi, hogy az állatok jobban el tudják viselni a megváltozott körülményeket

– mondta Simon Griffith, a sydneyi Macquarie Egyetem kutatója, a tanulmány egyik szerzője.

Samuel Andrew, a kutatás vezetője hozzátette: ha a madarak méretének csökkenése fontos része a melegebb klímához való alkalmazkodásnak, akkor azok a madarak, amelyek testmérete nem változik a hőmérséklet-emelkedésre válaszolva, a legsérülékenyebb fajok közé kerülhetnek.