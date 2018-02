Kilencezer éves kutakat találtak Kínában

A legősibb kutakat találták meg kínai archeológusok: a hat kútra Kína középső részén, Henan tartományában bukkantak rá egy ásatáson – írja az MTI. A Hsziping megyében talált hat ősi kút arra utal, hogy Kínában az eddigi ismertekhez képest kétezer évvel korábban is ástak már kutakat. (A régészeti kutatások alapján korábban úgy gondolták, hogy az első kutak Kínában a Jangce folyó mentén jelentek meg 6-7 ezer évvel ezelőtt.)

Az ásatásokon a kutak belsejében öt, jó állapotban fennmaradt füles agyagedényt is felfedeztek, amelyeket vízhordásra használhattak. Az edényeket kötéllel engedhették a kútba, hogy kiemeljék a vizet. Az edények a régészek szerint maguk is bizonyítékai annak, hogy valóban kutakat találtak. A kutak 5 méter mélyek lehettek, némelyikben lépcső is volt. A kutatók szerint a lépcső arra szolgálhatott, hogy mélyebbről is meríthessenek vizet vagy kihúzhassák a véletlenül kútba esett edényeket.

A kutak megjelenésének nagy jelentősége volt, mivel az embereknek nem kellett már többé a folyók környékén maradniuk, hogy vízhez jussanak, mondta Vej Hszingtao, a tartományi régészeti kutatóintézet helyettes vezetője. Vej közölte, hogy további kutatásokat folytatnak, hogy kiderítsék, miért éppen azon a helyen ásták a kutakat, mire használták a vizet, esetleg öntöztek vele, a fazekassághoz kellett-e, vagy ivóvíz volt.