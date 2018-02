Tüzet használt az eszközkészítéshez a neandervölgyi ember mintegy 171 ezer évvel ezelőtt, állapította meg Olaszországban talált leletek alapján egy nemzetközi kutatócsoport, amely eredményeit az amerikai tudományos akadémia lapjában (PNAS) mutatta be.

A kutatók szerint a fa mindig is népszerű anyag volt az eszközök és fegyverek elkészítésében, mivel kéznél volt és könnyen formálható. A tudósok leírása szerint gyakoriak voltak az egyik végükön lekerekített, a másikon kiélesített, méteres hosszúságú botok, melyek ásóbotként és fegyverként is használatosak voltak. Ilyen botokat találtak a Közép-Olaszországban lévő Poggetti Vecchi lelőhelyen, ahol már korábban is előkerültek a neandervölgyi emberhez köthető tárgyak, írja az MTI.

A botok vizsgálatakor megállapították, hogy puszpángból, egy különösen kemény fából készültek. Azt is felfedezték, hogy hegyük elszenesedett. Több bot is ugyanúgy szenesedett el, ami arra utal, hogy szándékosan égették meg: valószínűleg a makacs kérget akarták eltávolítani így róla, olvasható a Phys.org-on.

A kutatócsoport 170 ezer évvel ezelőttre tette az eszközök keletkezésének idejét, tehát a középső paleolitikumra, amikor a térségben a neandervölgyi faj volt a domináns. Vágásokat és barázdákat is felfedeztek rajtuk, ehhez valószínűleg kőeszközöket használtak a neandervölgyiek.

A leletek a legrégebbi bizonyítékai annak, hogy a neandervölgyi ember tüzet használt és hogy a csoport nőtagjai eszközöket használtak. A modern vadászó-gyűjtögető csoportban a nők voltak azok, akik ásóbotokat használtak. Ezt a sokoldalúan használható eszközt minden modern vadászó-gyűjtögető társadalom használta.

A Poggetti Vecchi lelőhelyen a fa botokat kőeszközök és csontfosszíliák mellett találták, utóbbiak erdei őselefántok (Palaeoloxodon antiquus) maradványai voltak.