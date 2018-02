Először sikerült laboratóriumban előállítani az Uránusz szuperjegét

30 éves a gondolat, hogy az óriási jégbolygók (tudják, a Naprendszer bolygói közül ilyen az Uránusz és a Neptunusz) jege olyan különleges szerkezetű lehet, ami teljesen eltér a földi jégtől. Most először egy laboratóriumban sikerült előállítani ezt a szuperionikus jeget. Ha otthon is megpróbálná, először néhány gyémántra lesz szüksége. Kell még ezen kívül hozzá pár ezer fok és egy komolyabb lézer, meg ez, meg az.

A kaliforniai Lawrence Livermore National Labban hoztak létre a kutatók olyan extrém körülményeket, amelyek például az Uránusz magjában létezhetnek. A földi környezetben ismeretlen nagyságú nyomás alatt a jégbolygók magjában olyan jégszerkezet jöhet létre, amit idáig csak hiposztazálni lehetett.

Az Uránusz jégszerkezete

Mint arra a kémiából emlékezhetünk, a vízjég sokféle kristályszerkezetet vehet fel attól függően, hogy milyen hőmérséklet és nyomás alatt fagy meg. A mifelénk normálisnak számító, jobb körökben jég-I néven jelölt jégben a molekulák hexagonális struktúrákba rendeződnek, de vannak más opciók is, amelyeket szintén különféle római számokkal jelölnek – a legismertebb ezek közül talán a jég-IX, ugyanis Vonnegut Macskabölcső című regényében ezt tette meg „szuperjéggé”, ami mindent azonnal megfagyaszt, ami csak hozzáér. Ez a tulajdonság szerencsére csak fikció, bár a jég-IX valóban létezik, csak ilyen veszélyei nincsenek. Most pedig az is kiderült, hogy az elmélet szerint a jégbolygók magját jelentős részben alkotó jég-VII is létezhet, extrém körülmények esetén akár a Földön is.

Ehhez a kaliforniai laboratóriumban gyémántdarabok közé szorított jeget vizsgáltak, a hőmérsékletet 2-5000 Kelvinre emelték és lézernyalábokkal csináltak a légkörinél több ezerszer nagyobb nyomást. Az eredmény: nagyon nagy nyomású jég oxigén kristályráccsal, ahol a hidrogénionok szabadon mozognak, és kiváló vezető képességgel bír – az az anyag, ami az Uránusz és a Neptunusz magjában is lehet. Ez laboratóriumi körülmények között már a Földön is előállítható, a kutatók pedig azt gyanítják, hogy a szuperionikus jéggel függhetnek össze a két bolygó mágneses mezőjének a tulajdonságai is.