Iszonyatos mennyiségű sört vedelnek a német olimpikonok, és jó okuk van rá

A Krombacher sörgyár felajánlott a német téli olimpiai csapatnak 3500 liter alkoholmentes sört. És ez a mennyiség valószínűleg simán el is fog fogyni, a németek ugyanis hajlamosak sportitalok helyett sört inni az edzések után. De nem is ez a meglepő, hanem hogy ezt tudományos megalapozottsággal teszik a jobb teljesítmény érdekében - írja a New York Times.

Johannes Scherr, a német olimpiai csapat orvosa is megerősítette: szinte mindenki alkoholmentes sört iszik a felkészülés során Phjongcsangban. És sorra nyerik az aranyérmeket - bár azért ilyen egyértelmű kapcsolatot talán túlzás levonni az ügyből. De valami alapja igenis van, és ezen még a németek is meglepődtek.

Mert bár - ahogy a világ legtöbb táján - Németországban is elsősorban a józan autóvezetéshez kötötték az alkoholmentes söröket, de az utóbbi években egyre több gyártó kezdett el a reklámjaiban vagy szlogenjeiben a sportteljesítményre is utalni. Arra azonban, hogy ez több lehetne puszta reklámfogásnál, akkoriban még semmi bizonyíték nem volt. Inkább tűnt egy piaci sajátosság felismerésének: Németországban nem túl népszerűek a hagyományos, a Gatorade-hez hasonló sportitalok, ráadásul a sörben harmadannyi cukor van, mint azokban.

A csapatorvos Scherr azonban 2009-ben úgy döntött, utánajár a dolognak, és kísérletképp elvégzett egy vaktesztet a müncheni maraton résztvevőivel: egy részüknek placebót, egy részüknek pedig alkoholmentes sört adott három héten keresztül minden nap a verseny előtt, majd két hétig utána is. És azoknál a futóknál, akik sört kaptak, szignifikánsan kevesebb gyulladás és felső légúti fertőzés alakult ki a placebót ivókhoz képest: a sörben sok benne a polifenol és az immunerősítő anyag azok miatt a növények miatt, amelyekből főzik. A gyorsabb és könnyebb regenerálódás pedig lehetővé teszi a keményebb edzést. "Ez elég meglepő volt számunkra is" - mondja erről Scherr, aki az eredményeket publikálta is egy komoly szaklapban, a Medicine & Science-ben.

Holger Eichele, a Német Sörfőzők Szövetségének elnöke is örült, hogy akkor nem egyszerű marketinghülyeségről van szó, hanem tényleg egészségesnek minősülnek az alkoholmentes sörök. Annak meg pláne örült, hogy 2011 és 2016 között hatalmas mértékben, 43 százalékkal megnőtt az országban az alkoholmentes sörfogyasztás, ezzel ezen a téren lehagyták a világ összes országát, az egy Iránt kivéve. 2016-ban a németek háromszor annyi alkoholmentes sört fogyasztottak el, mint amennyi sportitalt.

Úgyhogy azóta több sörgyártó úgy hirdeti az alkoholmentes italait, mint egy sportitalt, a regenerálódásra, a teljesítményre, az emberi test képességeire felfűzött szlogenekkel, a Heineken nulla százalékosa megjelent Németország legnagyobb konditeremláncában az italautomatákban, a nagyobb maratonokon pedig ezt kapják a futók is a célba érés után - tavaly például 30 ezer üveg Erdinger fogyott a berlini maraton során, írja a NY Times.

Azért persze a profi versenyzők között van, aki a legkomolyabb, méregdrága és minden igényt kielégítő sportitalokat issza, de azt például Moritz Geisreiter gyorskorcsolyázó is megerősítette a lapnak, hogy amíg nem költött el ennyi pénzt spéci sportlöttyökre, addig neki is jó volt helyette a sör.

Scherr mindenesetre nem kötelezi a sportolóit a sörfogyasztásra, persze nem is kell - "A legtöbben bajorok, isznak ők maguktól is" -, de azt javasolja nekik, hogy edzés után igyanak meg egy korsóval. Egy 2016-os, chilei kutatás, amely szintén egy komoly szaklapban jelent meg, ugyanakkor azt állította: az edzés előtt megivott alkoholmentes sör jobban segítette, hogy a focisták hidratáltak maradjanak, mint a víz vagy az alkoholtartalmú sör.

De azért nem kell félteni a német csapatot: a Krombacher küldött Dél-Koreába 11 ezer liter alkoholtartalmú sört is. Mert azért nem a gyulladások elkerülése az egyetlen szempont.