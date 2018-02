A mongol szumóbajnokkal akad össze, aki farkat rajzol Dzsingisz kán homlokára

A tokiói mongol nagykövetség jegyzékben tiltakozott a japán kormánynál, mert a Shogakukan Inc. egy képregényben férfi nemi szervvel a homlokán szerepel az első mongol nagykán, a világtörténelem egyik legnagyobb hódítója.

A botrányt egy tízéves fiúknak szóló manga váltotta ki, aminek a humora is maximum ezen a szinten van: a CoroCoro Comic című havilap Yarisugi!!! című képregényében az egyik karakternek az iskolában kellene kitalálnia Dzsingisz kán (japán kiejtésben kb. Csingizu Han) félig kipontozott nevét, de ő végül arra gondol, hogy talán csin-csin, vagyis fütyi lehet a megoldás. Örömében ki is egészíti a nagykán arcképét egy homlokára erősített nemiszervvel.

Ennyi lenne a sztori, ha nem jutott volna el ennek a híre Dolgorsürengiin Dagvadorjhoz (japán nevén Asashoryu Akinorihoz), a mongolok legendás szomósához, aki első mongolként érte el a szumó legmagasabb címét, és verte tönkre a sportág japán őshazájának képviselőit. A mongol szumós felháborodottan tiltakozott a mangabéli nemzetgyalázás ellen, és ennek meglett a hatása: a képregénykiadó Shogakukan Inc. hivatalosan is bocsánatot kért tőle és mindenkitől, akit netán megbántottak, egyúttal ígéretet tettek rá, hogy a jövőben alaposabban tanulmányozzák a mongol történelmet és tartózkodnak a sértő tartalmaktól. Végül még a hivatalos jegyzékben (eszerint a képregény „híján van a mongol nép iránti tiszteletnek”) tiltakozó tokiói mongol nagykövetségtől is bocsnánatot kértek.

Dzsingisz kán (1162-1227) a mongol törzsek egyesítésével alapította meg a Mongol Birodalmat. Bár külföldön nem olyan jó a híre, Mongóliában ma is nemzeti hősként, a nemzeti önazonosság kifejezőjeként tisztelik. Az utóbbi években tapasztalt kultusza azért is erősödhetett meg, mert a kommunista rendszerben háttérbe szorították alakját.