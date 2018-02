Elnézést, hogy csak az olimpia után szólunk, de a szex nem rontja a sportteljesítményt

Bő két héttel ezelőtt talán hasznosabb lett volna mondani, de hát nem csak az alkalmazott tudomány pőre szempontjai léteznek, másrészt meg a Popular Science-en is csak most jelent meg a szex és sportteljesítmény közötti kontaktzónát, a kapcsolódó kutatásokat összefoglaló cikk, melynek fő tanulsága:

Semmi nem támasztja alá, hogy a szex rontaná a sportolók versenyteljesítményét.

Persze az olimpia sokak szerint (és a sokak között azért vannak korábbi olimpikonok is) így is emlékeztet egy pár ezer fős gruppenpartira, ha éppen nem néz oda a kamera, most Koreában pedig a biztonság kedvéért akkorára tervezték az óvszerkapacitást, hogy fejenként 38 gumi jutott egy átlagsportolóra, de így is sokan vannak, akik az önmegtartóztatásban hisznek.

A jó pár edző által is kedvelt elmélet szerint a verseny előtti időszakban jobb, ha a sportoló visszafogja magát, mert (és itt jönnek a különféle népi elméletek):

a szexmentes lét biztosítja a versenyekhez szükséges agressziót;

jobb a versenyfókusz, ha az ember nem az olimpiai falu örömeinek él;

az orgazmus amúgy is elveszi a férfi erejét.

Ezek lennének a legnépszerűbb laikus hipotézisek, apró bibi azonban, hogy ezeket a tudomány egyáltalán nem támasztja alá. Igaz, túl módszeres, szisztematikus kutatásokról nem lehet beszélni. Igaz, már fél évszázada, 1968-ban is vizsgálták, hogy segít-e a jobb sporteredmények elérésében az absztinencia (már ekkor is az jött ki, hogy nem), és később is voltak időről-időre hasonló kutatások, sztenderdizált módszertan nem jött létre, és sokszor a minták is túl kicsik. (Itt igenis számít a méret.)

A szex kerülése sportszempontból csak közvetlenül a verseny előtt javallott. Amikor 2000-ben a mérés előtti 2-10 órában szexuálisan aktív sportolók szívritmusát, tesztoszteronszintjét, koncentrációs képességét vizsgálták, úgy találták, hogy a legkésőbb szexelő versenyzők értékei gyengébbek a többieknél. A verseny előtti éjszaka azonban már nincs kimutatható negatív hatással a teljesítményre.

A szexnek amúgy önmagában nem sok sportértéke van: egy óra szex mindössze 210 kalóriát éget el, így se fogyókúrának, se antidoppingnak nem igazán hatékony. Nem is arra találták ki.