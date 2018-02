Több mint egymillió magyar mag is van a sarkvidéki világvége-bunkerben

Újabb 70 ezer növényfaj magjai kerülnek hétfőn a világ minden tájáról a Spitzbergák Nemzetközi Magbunkerbe. A Norvégiához tartozó sarkvidéki szigeten lévő mindenbiztos magraktárban így összesen már több mint egymillió különféle faj magjait őrzik 120 méterrel a föld alatt. Magyarországról származó magokat is őriznek a „világvége-bunkerben”, az intézmény honlapja szerint egész pontosan 1 264 014 darabot.

A 2008-ban létrehozott Spitzbergák Nemzetközi Magbunker kapcsán tavaly májusban volt nagyobb nemzetközi hírverés: akkor a szokatlanul enyhe idő miatt olvadékvíz jutott be a mélyen a föld alatt lévő magraktár alagútjába. A nedvesedés messze volt attól a helytől, ahol fizikailag őrzik a magokat, azoknak nem lett baja, és azóta a bejáratot is áthatolhatatlanná tették a víz számára.

A világon több mint ezer magbank működik még, de a Spitzbergákon lévő számít a legbiztosabbnak, és a cél az, hogy itt a világ összes élelmiszernövényének a magjaiból legyen tartalék, hogy esetleges globális katasztrófák, atomháború, világméretű járványok utáni időkre is megőrizzék őket.

Az elmúlt tíz évben folyamatosan töltik fel az állományt, ez évente kétszer esedékes. Mint a BBC írja, most hétfőn 70 ezer újabb növényfaj magjai kerülnek ide, többek között ritkább rizs-, kukorica- és búzafajok, vagy a tehénbab (ez black-eyed pea-ként valószínűleg többeknek ismerős) magjai. Megmentenek, ha nem is az örökkévalóságnak, de remélhetőleg a nem túl közeli jövőnek egy olyan árpamalátát is, amit a hagyományosabb ír sörfőzdékben használták.

Ezekkel egyött összesen 1,059,646 élelmiszernövény magjait tárolják itt mínusz 18 fokon. Az elhagyott szénbányában lévő depozit üzemeltetéséhez nincs szükség állandó személyzetre, a hűtés részben egyszerűen a permafrosztnak köszönhető (más kérdés, hogy most éppen melegebb van arrafelé, mint Magyarországon), a kamrákat méteres, megerősített betonfalak, légkamrák és nyomásálló ajtók védik.

A becslések szerint összesen 2,2 millió élelmiszernövény létezik a világ különböző génbankjaiban. A cél, hogy mindegyikből legyen a Spitzbergákon is biztonsági tartalék. Idáig egyetlen alkalommal kellett hozzányúlni az itt őrzött készletekhez: amikor az aleppói magbank károkat szenvedett a szíriai háborúban, 116 ezer mintát kértek vissza a norvég tárolóból.

A világ növényfajainak ötödét fenyegeti kihalás, de a haszonnövények fajgazdagsága is rohamosan csökken. Magyarországon is több magbank működik, nálunk a Pannon Magbank keretében Vácrátóton őrzik hazai vadnövények magjait, a Tápiószelei Agrobotanikai Központ pedig a világ 13. legnagyobb nemzeti mezőgazdasági génbankja.