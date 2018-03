Megvan a történelem első állatos tetkója

A minták először sötét foltnak tűntek a múmia bőrén, de aztán bebizonyosodott, hogy valódi tetoválások vannak a fiatal férfi felkarján. Egy női múmia is ki volt varrva, az ő felkarjára és vállára S-alakú motívumokat tetováltak.

A két múmia tetoválásairól a Journal of Archeological Science-ben számoltak be a régészek. A felfedezés azt is bizonyítja, hogy az eddig véltnél ezer évvel korábban jelent meg a tetoválás szokása Észak-Afrikában. Daniel Antoine, a British Múzeum fizikai antropológusa szerint ez rendkívüli felfedezés, ami megváltoztatja a korszakban élő emberekről szerzett tudásunkat.

A férfi múmia már rég ismert volt, száz évvel ezelőtt találták meg. CT-vizsgálatok alapján 18-21 éves lehetett, amikor a hátát ért szúrt seb a halálát okozta. A karján látható sötét foltokkal jó ideig nem törődtek, csak akkor derült ki, hogy tetoválások, amikor infrás szűréssel tüzetesebben megvizsgálták. Az egyik tetoválásból egy vad bika képe rajzolódik ki, amelyet hosszú farokkal és kidolgozott szarvakkal ábrázolták, a másik pedig sörényes juhra hasonlít görbe szarvakkal és púpos vállal.

A női múmián a kutatók szerint olyan tetoválások vannak, amelyek státuszt, bátorságot és mágikus tudást jelölhetnek. A jobb vállán négy kis S-alakú motívum fut végig. Egy olyan ábrázolás is megjelenik rajta, amely a rituális tánchoz használt botokra hasonlít. A minták a bőr alatt vannak, valószínűleg korommal színezték őket – írja az MTI.

Korábban a tudósok úgy gondolták, hogy ekkoriban még csak a nőknek volt tetoválása, ám a férfi múmián felfedezett minták azt jelzik, hogy mindkét nemnél használták. A múmiákat Felső-Egyiptom déli részén, Luxortól 40 kilométerre délre tárták fel. A két testet különösebb előkészítés nélkül temették el, de a sivatagi hő, sótartalom és szárazság megőrizte a maradványokat. A karbonos vizsgálat szerint a Kr. e. 3351 és 3017 közötti időszakból származnak, röviddel a térség egyesítése és az első fáraók (Kr. e. 3100) előtti korszakból.

A legősibb tetoválásokat az Alpokban találták egy mumifikálódott testen: a világhírű gleccsermúmia, Ötzi, kinek maradványait 1991-ben a dél-tiroli Ötz-völgyben találták meg, több mint 5200 éve élt, ám az ő tetoválásai vízszintes és függőleges vonalakból álltak, nem voltak figuratívak.