Találtak másfél millió pingvint

Pingvinhírekből éppen a napokban olvashattak nálunk is egy elég elkeserítőt: a gyönyörű királypingvineknek egyre rosszabbak a kilátásai, mert a halban gazdag tengeráramlatok egyre messzebb kerülnek a fészkelőszigetüktől. A pingvinfajok általában is nagyon ki vannak szolgáltatva a környezetrombolásnak és a klímaváltozásnak, középtávon teljes populációk kerülhetnek veszélybe.

A mostani hír ennél sokkal pozitívabb. A kutatók rábukkantak egy teljesen ismeretlen, ám annál nagyobb Adélie-kolóniára. Az Adélie-pingvinek azok a pincérfrakkos madarak, akik a leginkább hasonlítanak egy rajzfilm- vagy plüsspingvinhez. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre csökken az állományuk: az Antarktisz partvidékén és a környező szigeteken a becslések szerint úgy 5 millió élhet belőlük.

Hitték idáig, most azonban egyszerre másfél millió új pingvint találtak. A felfedezés (a tudományos beszámoló itt olvasható angolul) a romantikus nevű Veszély-szigeteken (Danger Islands) történt, a Weddel-tengeren. A szigeteket az 1842-ben a földterületet felfedező James Clark Ross nevezte el (róla meg a Magyarországnál ötször nagyobb Ross-szelfjég kapta a nevét) így, mert a töredezett jégtábláktól szinte az utolsó pillanatban, már egészen közel vették észre a szigeteket, alig úszták meg a hajótörést.

A szigetek elzártságának köszönhető az is, hogy ez a nagy pingvinkolónia eddig ismeretlen volt a kutatók előtt. Egészen mostanáig nem tudták, hogy itt is fészkelnek Adélie-pingvinek, mígnem a közelmúltban a NASA műholdképeinek elemzéséből feltűnt, hogy masszív guanófoltok vannak a területen. Az emiatt a szigetekre indított expedíciót Heather Lynch ökológus vezette, azzal a közvetlen céllal, hogy megszámolják az egyedeket. Ez elég precízen sikerült a beszámolójuk szerint: a drónokkal készített légifelvételekkel darabra meg tudják mondani, hány pingvin él itt:

pontosan 751,527 pár.

A másfél millió „új” Adélie-pingvin óriáskolóniája rögtön a legnagyobb az egész Antarktiszon. A kutatók azt mondják, a sziget körüli vizekben szinte hemzsegnek a pingvinek. Úgy látják, ezt a kolóniát az elmúlt évek máshol megfigyelhető egyedszám-csökkenése sem érintette. Ebben valószínűleg az is szerepet játszott, hogy teljesen el voltak zárva az embertől; a felfedezést most annak érdekében is szeretnék felhasználni, hogy a környező Weddel-tengert fokozottabban védetté minősítsék.