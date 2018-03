Túlzás nélkül lehet mondani, hogy elárasztották a közösségi médiát a 76 éves korában, álmában elhunyt Stephen Hawkingot gyászoló Twitter-, Facebook-, stb. bejegyzések. Százával születnek a #Hawking #RIPHawking posztok tudósoktól, tudományos újságíróktól, idős és fiatal kutatóktól, az alábbi, folyamatosan frissülő válogatással ezek közül szemelgetünk.

Az MTA Wigner Fizikai kutatóközpont Facebookon emlékezett a kivételes tudósra:

A Wigner felelevenítette Hawking 1987-es budapesti látogatását is pár korabeli, nemrég előkerült fotóval:

"Távozása intellektuális vákuumot hagyott maga után" – kezdte búcsúzó szavait Neil deGrasse Tyson amerikai asztrofizikus, tudományos író és ismeretterjesztő sztár:

A CERN kutatói is Hawkingra emlékeznek:

“A giant of our field has left us, but his immortal contributions will remain forever.”



"Hawking tanulmányai több álmatlan éjszakát okoztak az elméleti fizikusoknak, mint bármi más a történelemben" – olvasható a legrangosabb tudományos folyóirat, a Nature tweetjében:

“Repülj tovább, mint Superman a súlytalanságban” - búcsúzott az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA a tudomány nagykövetétől, utalva egyrészt a beszélgetésre, ami 2014-ben Hawking és a Nemzetközi Űrállomás űrhajósai közt folyt, másrészt a repülésre, aminek során Hawking megtapasztalhatta a súlytalanság állapotát:

“Világűr, jövök” - így kezdődik az Európai Űrügynökség posztja, amiben azt hangsúlyozza az ESA, hogy álmaink elérésében nincsenek korlátok.

Az ESA még a facebookos borítóképét is lecserélte Hawking szavainak kíséretében: “A csillagokra nézz, ne a földre. Próbáld magyarázatot lelni arra, amit látsz, és hogy miért létezik az univerzum. Légy kíváncsi.”

“Stephen Hawking menővé tette a tudományt, a dolgok megértését, az időt, a teret és a kiváncsiságot” – Szarkasztikus Rover, az egyik kedvenc vicces tudományos twittercsatornánk e szavakkal emlékezett meg Hawkingról:

Stephen #Hawking made science cool, made understanding cool, made time and space and curiosity cool.



"Kiváló és rendkívüli zseni volt" – twitelte Chris Hadfield kanadai űrhajós:

“Generációkat inspirált arra, hogy nézzenek túl a mi kék bolygónkon és terjesszék ki ismereteinket az Univerzumról. Nagyon fog hiányozni személyisége és zsenije” - írta Tim Peake brit asztronauta.

És folyamatosan ömlenek a tisztelgő posztok, mémek is:

