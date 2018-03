Kitiltották a lézerágyút építő vegyészt a YouTube-ról

Drake Anthony 2006-ban kezdte használni a YouTube-ot. Ekkor indította saját csatornáját, a styropyrót, ahová a saját készítésű filmjeit töltötte föl. Egészen mostanáig – ugyanis Anthony szerint a YouTube az egész csatornáját letiltotta a videómegosztóról. 2006-ban már kapott egy kéthetes felfüggesztést a YouTube-tól, de akkor csak az új videók feltöltésétől tiltották el.

Anthony nem sért szerzői jogokat, nem terjeszt gyűlöletpropagandát, nem uszít senki ellen, és nem mutat be erőszakos tartalmakat. Egyszerűen érdekli a tudomány, és a videói is erről szólnak – csakhogy Anthony a tudományos kíváncsiságát elképesztő erejű, házilag elkészíthető lézerfegyverek gyártásában éli ki. A YouTube-csatornájának félmillió követője van, az egyes filmjeit több millióan látták. Itt egy különösen szép darab, ahol házi készítésű lézeres bazookát mutat be:

És itt egy másik, ahol működő fénykarddal kaszabol:

Mégsem ezek miatt került bajba a YouTube-nál. A gondok akkor kezdődtek, amikor elkezdett különféle vegyületeket előállítani egy 1930-as évekbeli kémiakönyv alapján. Anthony arra hivatkozott, hogy őt kizárólag a tudományos kíváncsiság motiválja, amikor videókat készít. (Más kérdés, hogy ezeken láthatóan remekül szórakozik, miközben életveszélyes eszközöket gyárt – való igaz, hogy ezt nehéz összevetni az Öveges professzortól megszokott infotainmenttel.)

Science, bitch

Anthony fellebbezett a tiltás ellen. Amíg a YouTube nem függeszti föl a büntetését, a filmjeit egy alternatív csatornára, illetve a saját subredditjére fogja feltölteni.

A YouTube közösségi szabályzata szerint azokat a videókat tiltják le, amik bátorítják az erőszakos vagy illegális cselekményeket, illetve akár halált is okozó mértékben veszélyeztethetik a testi épséget. Ezalól csak az oktató, dokumentarista, tudományos vagy művészi (EDSA) jellegű tartalmak a kivételek, amik nem különösebben erőszakosak.

Anthony, akinek vegyészmérnöki diplomája van, azzal érvel a tiltás ellen, hogy a videóival a jelenségek tudományos hátterét magyarázza el a nézőinek, arra bátorítva őket, hogy lépjenek tudományos pályára. Az még kérdéses, hogy erről a YouTube-ot is meg tudja-e győzni.

