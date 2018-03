Kiszámolták, hogy mikor zuhan le a kínai űrállomás

Az elmúlt hónapokban igen bizonytalanná vált az első kínai űrállomás, a Tienkung (Mennyei Palota) helyzete. Az állomást Kína 2016-ban magára hagyta, mióta elkezdték használni a modernebb Tienkung–2-t. Azóta senki sem tudja, hogy az egyre süllyedő Tienkung pontosan mikor éri el a Föld légkörét és csapódik az óceánba.

Minél közelebb kerül a Tienkung a Földhöz, annál könnyebb megjósolni a becsapódás pontos dátumát. Március elején a tudósok már közelebbit tudtak mondani, és úgy tűnik, hogy mostanra sikerült tovább szűkíteni a céldátumot. Eszerint

legfeljebb néhány nap lehet az eltérés a tervezetthez képest.

My latest #reentry estimate for #Tiangong1:

31 March +- 3 days

The geomagnetic storm of yesterday does seem to have given it a bump.@SSC_NL pic.twitter.com/MdZgP1rX1R