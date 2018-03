Tudja, mi van az ujjhegyén? Heroin! Vagy kokain?

Miután a leggazdagabb és legnépesebb amerikai állam, Kalifornia is legalizálta a marihuánát, és ezzel az végképp milliárdos üzletté vált, Jeff Sessions igazságügy-miniszter bejelentette, hogy visszacsinálja az egészet.

A Buenos Aires-i orosz nagykövetségen találták a kábítószert. Most hat gyanúsítottat tartóztattak le, és kiderültek a nyomozás részletei.

Ezt XIII. Leó pápa mondta, de az ital rajongója volt még Edison, Verne, HG Wells, Alexander Dumas, Arthur Conan Doyle, és Viktória királynő is.

Több mint tízből egy esetben található A osztályú drog, azaz heroin vagy kokain olyan emberek ujjhegyén, akik soha életükben nem használták az említett szereket – derítette ki egy törvényszéki orvosszakértői vizsgálat.

A vizsgálatban részt vevő kutatók megállapították, hogy a kísérletre jelentkező önkéntesek 13 százalékának kimutatható az ujjhegyén a heroin vagy a kokain nyoma. Az önkéntesek a vizsgálat előtt (önbevallásos alapon) azt nyilatkozták, hogy nem fogyasztottak a nevezett kábítószerekből.

Ha az alanyokat gyanúsítottként hallgatták volna ki, a nyomozók alighanem feltételezték volna, hogy hazudnak, de a szakértők gyanítják, hogy az eredménynek más az oka: az alanyok könnyen érintkezhettek a droggal, ha hozzáértek egy papírpénzhez, egy asztalhoz vagy más felülethez.

Az eredmények megleptek minket. Gondoltuk, talán nyomokban észlelhetünk egy kis kokaint, ami a környezetből maradt vissza, de nem sejtettük, hogy így megmarad az ujjlenyomatban. [...] A mintákat az egyetemen gyűjtöttük be, így lehetséges, hogy az alanyok ismertek valakit, akik használták ezeket a szereket, vagy olyan környezetben voltak, ahol ilyen anyagok fordultak elő.

– mondta a tanulmány vezető szerzője, Melanie Bailey.

A felfedezés annak tükrében nem meglepő, hogy 2011-ben a brit Home Office vizsgálata kimutatta, hogy a forgalomban lévő papírpénzek 11 százaléka fennakad a kokainteszten.

A Surrey-i vizsgálatára azért volt szükség, mert a kutatók egy olyan módszeren dolgoztak, ami a törvényszéki vizsgálatoknál egy ujjlenyomatból is kimutathatja az A osztályú drogokat. Az eredmények szerint ezzel a módszerrel még ártatlanok ujjáról is kimutathatók a kábítószer nyomai, a fogyasztóknál viszont a verítékben is nyomot hagy a drog, illetve a bomlástermékei.

A szakértői tanulmány a Clinical Chemistry új számában olvasható.

(The Guardian | Clinical Chemistry)

(Borítókép: Spencer Platt / Getty Images Hungary)