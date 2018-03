1 áfonyás muffin = 8 kanál cukor

Az Egyesült Királyságban végeztek egy kutatást, ami szerint egyetlen áfonyás muffin tartalmazhatja az egész napra ajánlott cukorbevitelt. Néhány kávézóban és egyes boltokban árulnak olyan muffinokat, aminek a cukortartalma még ennél is magasabb – állítja az Action on Sugar és az Obesity Health Alliance kutatása; eszerint

egy-egy áfonyás muffinban akár nyolc teáskanál cukor is lehet,

miközben az ajánlott napi adag felnőtteknek hét kanál, gyermekeknek pedig ennél is kevesebb. Az egészségügyi szakemberek szerint az elemzés bizonyítja, hogy milyen könnyű akaratlanul is túl sok cukrot fogyasztani.

A kutatók 28 muffint vizsgáltak meg, amiket főleg pályaudvarokon és nagyobb üzletekben gyűjtöttek be. Az elemzésük szerint 61 százalékuk hat vagy ennél több teáskanál cukorral készült, ami meghaladja a 7-10 éves gyermekek számára ajánlott napi cukoradagot. A pályaudvari boltok muffinjaiban 19 százalékkal több cukor volt, és a sütemények 32 százalékkal nagyobbak voltak a szupermarketekben árult muffinoknál.

Caroline Cerny, az Obesity Health Alliance munkatársa szerint

azt hihetnénk, hogy ha elmajszolunk egy áfonyás muffint, az viszonylag egészséges alternatíva más édességekhez, például más süteményekhez vagy a csokihoz képest, de az eredmények nem ezt mutatják. [...] A muffinok mérete és cukortartalma is változó, de mivel kevesen tüntetik föl a tápértéket, már egy adaggal is rengeteg cukrot vihetünk be.