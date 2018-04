Magyarok is dolgoztak az új exobolygó-kereső űrszondán

A PLATO lalható boylgókat fog keresni, magyar alkatrész is került a távcsőrendszerbe.

A tervek szerint a NASA április közepén indítja útnak exobolygó-kereső űrszondáját, a TESS-t (Transiting Exoplanet Survey Satellite). A csillagászok azt remélik, hogy az űrszonda háromezer új exobolygót is fölfedezhet.

Fotó: NASA

A TESS tudományos programját George Ricker, az MIT munkatársa irányítja. A programban néhány amerikai intézmény (MIT, NASA, Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Központ, Űrtávcső Tudományos Intézet) munkatársai mellett más országok tudósai is közreműködnek. Magyarországról az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének több kutatója is részt vesz a TESS asztrofizikai programjaiban.

Az idegen bolygók kimutatása fényességméréssel történik. A TESS fedélzeti detektorai a csillagok fényességét mérik, azt az átmeneti elhalványodást keresve, ami akkor következik be, amikor a csillag körül keringő bolygó a csillag előtt halad át. Az úgynevezett tranzitmódszerrel már körülbelül 3000 csillagnál találtak körülötte keringő bolygóra utaló fényességcsökkenést az elmúlt években. A TESS várhatóan legalább ugyanennyit fedez majd fel kétéves működése során. Az újonnan észleltek között remélhetőleg több olyan bolygó is lesz, ami méretét és tömegét tekintve a Földhöz hasonlít, és a csillagától olyan távolságban kering, hogy akár élet is kialakulhatott rajta.

A személyautónyi űrszonda fedélzetére négy nagylátószögű távcső került. A négy távcsőbe eltérő irányú, de egymással szomszédos területekről érkezik a fény, és együtt 400-szor nagyobb területet észlelnek egyidejűleg, mint a Kepler űrszonda által eredetileg vizsgált égboltrészlet.

A TESS fő feladata minél több új exobolygó megtalálása, de elődeihez hasonlóan más tudományos feladatai is lesznek. Jelentős eredményekre számítanak például a változócsillagok iránt érdeklődő kutatók, akik javaslatot tehettek a számukra érdekes csillagok időben sűrűbb mintavételezésű észlelésére, mint amilyen az exobolygók kimutatásához elegendő.

(MTA | MTI)