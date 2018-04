Spanyolország déli részén egy fiatal ámbráscetet mosott partra a víz. A tudósoknak eddig azt sikerült kideríteniük, hogy az állat gyomrában több mint 29 kilogrammnyi tengeri hulladék volt. Ennek nagy része műanyag, de találtak benne kötéldarabokat, halászhálók részeit és egyéb, emberek által a vízbe juttatott káros anyagokat is. Szakértők szerint hashártyagyulladás okozta az állat halálát, nem bírta feldolgozni az idegen anyagokat az szervezete, ennek következtében pedig tulajdonképpen szétrepedt az emésztőrendszere. Az eset arra ösztönözte a helyi hatóságokat, hogy kampányt indítsanak a tengerpart megtisztításáért.

Az eset az óceánok szennyezettségén túl még azért is aggasztó, mert az ámbráscet veszélyeztetett faj.

150 millió tonna szemét

A műanyag jelenléte az óceánokban az egyik legnagyobb fenyegetés a vadvilágra nézve. Rengeteg állat esik a szemét áldozatául, sok esetben nagy mennyiségű műanyagot nyelnek le, ami végzetes számukra – nyilatkozta Consuela Rosaulo, helyi környezetvédelmi illetékes a spanyolországi eset után.

Jelenleg körülbelül 150 millió tonna műanyag hulladék úszik az óceánjainkban, a mennyiség évente 8 millióval nő a World Econimic Forum kutatásai szerint. Ez arányaiban olyan, mintha egy kukásautónyi műanyagot öntenénk az óceánba minden percben. Egy múlt hónapban publikált kutatási eredmény szerint a tengeri szennyeződések 70 százalékaa nem lebomló műanyag. Ez a mennyiség előreláthatóan egy évtizeden belül meg fog triplázódni.

Most ötször több hal van a tengerben, mint amennyi plasztik, de ha a mostani tendencia folytatódik, akkor 2050-re több műanyag lesz az óceánokban, mint hal.

De mit tehetünk?

A sok műanyag megfojtja az élővilágot, és már a tápláléklánc rendszerébe is beépült. Az emberekhez is visszakerül a hulladék, mérgező vegyszerek is könnyedén a szervezetünkbe juthatnak a tengeri fajok, illetve az azokat fogyasztó állatok megevésével. Az Ocean Clean Up Project szekértői azt állítják, hogy a nagy csendes-óceáni szemétsziget felét öt éven belül el tudnák távolítani lebegő sziták segítségével, de ehhez óriási összefogásra lenne szükség. Csökkenteni kell a műanyag felhasználását, és le kell szoktatnunk magunkat az egyszer használatos tárgyakról. Amit pedig nem tudunk közvetlenül újrahasznosítani, azt gyűjtsük szelektív hulladékként, hogy feldolgozva, más úton hasznosíthassák újra.