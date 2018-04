Lehet, hogy nem látta még ilyen szép felbontásban a Holdat

Nyolc éve, 2009 óta kering Hold körüli pályáján a NASA űrszondája, a Lunar Reconnaissance Orbiter. Az LRO a Constellation program keretében elsősorban a majdani holdexpedíciók számára gyűjt adatokat: lehetséges leszállóhelyeket keres és térképez fel, de adatokat gyűjt a korábbi emberi leszállások nyomairól is.

Az évek során gyűjtött adatokból a NASA most egy minden korábbinál részletesebb és szebb videót hozott nyilvánosságra. A 4K-s felbontású ötperces videón a holdfelszín szinte tapinthatónak tűnik.

A videóban a Hold több nevezetes képződményéről is közeli képet kapunk: ott van a Földről nem nagyon látható hatalmas holdtenger, a Mare Orientale; az egyik legfényesebb holdi alakzat, az Aristarchus-kráter; vagy a déli póluson lévő Shackleton-kráter. A pólusokra különösen nagy figyelmet fordítanak az LRO missziójában, hiszen feltehetően ott van olyan jelentősebb mennyiségű vízjég, ami egyszer a holdexpedíciók számára is fontos lehet.

A videón jól látszik az ezidáig utolsó emberes holdutazás, az Apollo–17 leszállási helye, és még az otthagyott holdjáró is. A Hold-missziók emlékeit amúgy is egyre inkább kozmológikus jelentőségű megőrzendő kulturális örökségként kezelik – az LRO ebben is fontos szerepet játszik.