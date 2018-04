Tegnap is láttam négy oroszlánt, holnap is fogok

Az oroszlánok, elefántok és tigrisek rengeteget szerepelnek reklámokban, rajzfilmekben és logókban – a kommercializáltság miatt az emberek hajlamosak azt hinni, hogy sok él belőlük a vadonban és nem tartoznak a veszélyeztetett fajok közé.

Az oroszlánkirály

Az MTI által is idézett francia kutatás meg is vizsgálta, melyek az úgynevezett legkarizmatikusabb fajok: Franck Courchamp és csapata azt is ellenőrizte, hogy milyen állatok szerepelnek leggyakrabban az állatkertek honlapján, vagy a Disney és a Pixar animációs filmjeinek a borítóin. Az eredmény valószínűleg egy gyereket sem lepne meg túlságosan: a top tízben ott van a tigris, az oroszlán, az elefánt, a zsiráf, a leopárd, a panda, a gepárd, a jegesmedve, a farkas és a gorilla.

Franciaországban azt is dokumentálták, hogy hányszor találkozik ennek a tíz állatnak a virtuális másával az ember. Mint az MTI írja:

Az önkéntesek naponta átlagosan 4,4 oroszlánnal futottak össze logókon, rajzfilmekben, magazinokban és egyéb felületeken.

Ez azt jelenti, hogy az emberek valószínűleg kétszer-háromszor több virtuális oroszlánnal találkoznak évente, mint amennyi valójában él Nyugat-Afrikában.

Courchamp szerint ennek jelentős tudat alatti hatása lehet. „Úgy gondolom, hogy mivel az emberek az életük minden napján látnak zsiráfokat és oroszlánokat, öntudatlanul is azt hiszik, hogy sok él belőlük”. A tízes listán szereplő állatok közül kilenc sebezhetőként, veszélyeztetettként vagy súlyosan veszélyeztetettként szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján.

Amikor a kutatók arról kérdezték a résztvevőket, hogy szerintük egyes állatok veszélyeztetettek-e, meglepő eredményt kaptak. A válaszadók majdnem fele például még csak fenyegetettnek sem gondolta a súlyosan veszélyeztetett gorillát. Sarah Durant biológus szerint más tényezők is befolyásolhatják, hogy az emberek mit gondolnak egy faj természetvédelmi besorolásáról, és hogy milyen mértékben vállalnak szerepet a természetvédelmi erőfeszítésekben.

Azt gondolom, hogy nagyon sok ember érezheti gyakran nyomasztónak mindezt, mert a problémák hatalmasak

– tette hozzá a londoni Zoológiai Társaság tagja.

A tízes listán szereplő néhány állat esetében nagyon szorít az idő. Ökológusok előrejelzései szerint fenntartható természetvédelmi erőfeszítések híján az elefántok egy évszázadon belül kipusztulhatnak a vadonban. A gepárdok száma pedig akár 70 százalékkal is csökkenthet, miközben az állatok már most az eredeti élőhelyük mindössze 9 százalékára szorultak vissza Afrikában.