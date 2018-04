Egy globális katasztrófa miatt győztek a Földön a dinók

A dioszauruszok kihalásáról minden óvodás tud, az viszont jóval kevésbé közismert, hogy az elszaporodásuk is egy tömeges kihalási eseménynek köszönhető 165 millió évvel korábban.

A műanyagfigurákként reinkarnálódó dinók úgy kapcsolódnak össze a földi pályafutásuknak véget vető 65 millió évvel ezelőtti meteorbecsapódással az emberi tudatban, ahogy mi szeretnénk elkerülni, hogy olajfúrótornyokkal és a leolvadó globális hűtőszekrénnyel maradjunk meg egy közös rajzlapon. Arról viszont, hogy hogy lepték el a földet a teljes ökoszisztémákat uraló őshüllők, már sokkal kevesebbet szoktak tudni.

Egy új kutatás éppen ezzel foglalkozik, és azt mutatja be, hogy a dinóknak nem csak a kipusztulása, de az elszaporodásuk is egy tömeges kihalási krízisnek köszönhető, 232 millió évvel ezelőtt. A Nature Communications-ben megjelent tanulmány olasz és angol szerzői azt vizsgálják, miért tudhattak hirtelen tömegével megjelenni a dinoszauruszok a szárazföldön.

Grafika: Nature.com

Bár a dinók már korábban, a triász időszak kezdetén megjelentek, az első 13 millió évben a fennmaradt fosszíliák szerint még elég ritkák voltak. Ezután azonban, 232 millió éve tötént valami. A kormeghatározás szempontjából alaposan vizsgált Dolomitokban például nagyon sok dinoszaurusz lábnyom és csont maradt meg az ezt követő időszakból, míg előzetesen ezek teljesen hiányoznak. Hasonló a helyzet Dél-Amerikában is – úgy tűnik a világ különböző részein (ebben az időszakban még egyetlen kontinens, a Pangea volt a Földön) geológiai léptékkel egyszerre, viszonylag rövid időn belül terjedtek el a szárazföldet gyorsan meghódító óriáshüllők.

A tanulmány szerzői azt is tudni vélik, hogy mihez érdemes ezt kötni. Éppen ekkor, 230 millió éve volt a földtörténet egyik nagy tömeges kihalási eseménye, a Karni időszak nedves időszaka. Ekkor relatíve rövid időn, egymillió éven belül négyszer váltotta egymást a csapadékos és a száraz klíma. A radikális klímaváltozás oka a mai Kanadában, Alaszkában történt óriási vulkánkitörések, és az ezek miatt a légkörbe és az óceánba kerülő sok széndioxid, a következménye pedig a tömeges fajkihalás.

Ekkor pusztultak ki a magyar kőzetekben is sok gyönyörű óriáscsigára emlékeztető maradványt hagyó ammoniteszek, rengeteg mohaállat, tengeri liliom és más vízben élő faj. Ezzel azonban megnyílt a terep a dinoszauruszok előtt, melyek ezután 165 millió évig domináltak a Földön, mielőtt nekik is eljött a végzetük. Mások szerencsésebbek voltak, ugyanekkor, a 230 millió évvel ezelőtti tragédiák után terjedhettek el a krokodilok, a gyíkok, a teknősök, sőt: az emlősök is.