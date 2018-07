Technológiai áttörés a gyermekvállalásért: mesterséges méh emberi szövetből

Komoly lehetőséget jelenthet egy új orvosi innováció azoknak a nőknek, akik korábbi betegségük miatt nem vállalhattak idáig gyermeket. Dán kutatók bejelentették, hogy képesek természetes emberi szövetből és petesejtből mesterséges méhet kialakítani, ez elsősorban a korábban daganatos kezelésen átesett nőknek jelenthet a jövőben óriási segítséget.

A koppenhágiai kutatók már be is mutatták azta laboratóriumban kialakított mesterséges mehet, melyben a magzat heteken át életben maradhat. Ez komoly esélyt adhat a jövőben azoknak a nőknek, akik például kemoterápián vagy sugárkezelésen estek át, és ezért idáig nem vállalhattak gyermeket. Az anya szervezetébe beültetett mesterséges méh nem csak gyógyult rákosokon segíthet, más, a termékenységet befolyásoló agresszív kezelési formákon keresztülmenteknek is reményt adhat, sőt, korai menopauza esetén is használható lehet.

Még öt-tíz év azonban a kutatók szerint, amíg valóban lehetséges lesz az emberi kezelés. Mint azt most hétfőn részletesen is bemutatják majd a szakmának Barcelonában a nemzetközi humán reprodukciós és embriológiai tudományos társaság előtt, egyelőre csak sikeres egérkísérleteken vannak túl. A kutatók a kifejlődő petesejteket is tartalmazó emberi tüszőket (nem embriókat természetesen) ültettek be egerekbe, az első eredmények pedig nagyon ígéretesek: a szövetek jelentős része életképesnek bizonyult, megindult a véráramlás, a beültetett szövetek harmada három hét után is megmaradt.

(Guardian)