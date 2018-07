Először látjuk élőben egy bolygó születését

Első alkalommal sikerült csillagászoknak gyakorlatilag élő adásban megfigyelniük egy bolygó születését. Ez az európai együttműködésben megvalósított Nagyon Nagy Távcső, vagyis a chilei Atacama-sivatagban működő Európai Déli Obszervatóriumnak (VLT) köszönhető, itt sikerült megfigyelni a Földtől 370 fényévre lévő fiatal csillag, a PDS70-nél egy fényes pacát. Ez maga az újszülött bolygó, amint a csillag körüli gáz- és porfelhőn utazik keresztül.

Korábban csak néhány alkalommal sikerült egészen fiatal bolygókat megfigyelni. Volt erre példa a Kepler távcsővel is, de ott igazából csak közvetett jelekből lehetett erre következteni, most azonban közvetlen megfigyelésről van szó.

A PDS70 csillag alig 5-6 millió éves, a bolygó tehát ennél is fiatalabb. Korábban is voltak arra utaló jelek, hogy a csillag körül kering egy bolygó, most ezt erősítette meg a megfigyelés. A bolygó gázóriásnak látszik, tömege a Jupiterénél is nagyobb. Felszíni hőmérséklete ezer fokos, felhős légkörrel rendelkezik.

(Guardian )