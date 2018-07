Izrael ellopja a felhőket Irán szerint

Golam Reza Dzsalali, az ország polgári védelemért felelős vezetője azt állítja, iráni tudományos intézményeknek bizonyítékuk van rá, hogy Izrael és egy másik, Iránnal szomszédos ország (utóbbit nem nevezte meg) egy titkos programmal kivonja a csapadékot az Irán fölötti felhőrendszerekből, ellopva így a csapadékot a perzsa országtól. A tábornok olyan meteorológiai adatokra hivatkozott, melyek szerinte azt mutatják, hogy az elmúlt években Afganisztántól a Földközi-tengerig minden magaslaton volt nagyobb mennyiségű hó, kivéve az iráni hegyeket.

Dzsalali vádjait, ha óvatosan is, de gyorsan cáfolta az ország meteorológiai intézetének vezetője, aki azt mondta, az ő adataik nem támasztják alá az elméletet, és valójában az egész Közel-Keletet és Közép-Ázsiát szárazság sújtja, nem csak Iránt. „Ha a felhőket csak úgy el lehetne lopni egy országból, az Egyesült Államok sem szenvedne vízhiánytól, hiszen Washington csak ellopná a nedvességet más országoktól” – mondta az iráni hírügynökségnek Ahad Vazife.

Hasonló teóriákat Irán korábbi konzervatív elnöke, a más összeesküvés-elméletek iránt is nyitott Ahmadinezsád is hangoztatott. Érdemi bizonyítékok soha nem kerültek elő, más kérdés, hogy az ellenség időjárás-manipulálással való meggyengítésére valóban vannak történelmi példák. A hatvanas évek végén a CIA fegyverként vetette be az esőcsinálást a vietnami háborúban. Ez volt a Popeye-hadművelet, amivel a monszunt igyekeztek manipulálni, nehezítve a vietnami csapatok mozgását – a titkosítás alól feloldott dokumentumok szerint sikerrel. 1977-ben aztán nemzetközi egyezmény tiltotta be a katonai célú időjárás-manipulációt.

(Borítókép: Felhős ég Teherán felett - fotó: Kaveh Kazemi / Getty Images Hungary)