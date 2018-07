Munch Sikolyával az arcán halt kínhalált a menekülő mozgássérült Pompejiben

Mi is megírtuk néhány hete, hogy az olasz régészek szinte a bűnügyi helyszínelők precizitásával igyekeztek feltárni egy, az ókori vulkánkitörés miatt bekövetkezett pompeji halálesetet. Megállapításuk szerint az újonnan előkerült maradványok egy olyan mozgássérült férfihoz tartoznak, akit a vulkánkitörés elől menekülve gyakorlatilag lefejezett egy lezuhanó hatalmas kő. A szakemberek csontfertőzés jeleit észlelték a férfi lábán, ebből gondolják, hogy feltehetőleg nehézkesen járt, és nem tudott elmenekülni a vulkánkitöréskor.

Az orvosi diagnózis mellett most is kitartanak, halálának körülményeit illetően azonban azóta megváltozott a véleményük. Bár kezdetben a szakemberek azt gyanították, hogy a lezúduló lávafolyam által elsodort, 300 kilós kőtömb vágódott a férfinak, a tetem részletes vizsgálata nyomán most azt közölték, mégsem kőtömb ölte meg, hanem a vulkáni hamu és a por fojtotta meg a férfit. Erről árulkodik az áldozat szélesre tárt szája, az áldozat fogai is teljesen jól konzerválódtak.

Ennek az embernek a halála még rettenetesebb volt, mint azt korábban feltételeztük. A kőtömb gyors halált idézett volna elő

– hangoztatta az MTI szerint Massimo Osanna, a pompeji régészeti lelőhely igazgatója.

Jelentések szerint az áldozat nyitott szája hasonlít Edvard Munch norvég festő Sikoly című világhírű festményéhez.

A maradványok elemzésének eredményeit a közeljövőben fogják részletesen ismertetni, és egy tudományos tanácskozás témája is lesz. A hátán fekvő férfi csontvázát a közelmúltban felfedezett és jelenleg is feltárás alatt álló balkonos sikátor, a vicolo dei Balconi és az Ezüstlakodalom házáról elnevezett utcácska, a vicolo delle Nozze d'Argento sarkán találták meg a város egy eddig feltáratlan, nagyjából 66 hektáros területén folyó munkálatok során. Pompeji 20 ezer lakójának jelentős része meghalt a Vezúv 79-es kitörésekor, amikor a várost maga alá temette egy réteg láva, sár és por.