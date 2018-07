Minden hónapban bírságot kell fizetnie az oltástagadó szülőknek Ausztráliában

Pénzbírságok kilátásba helyezésével harcol Ausztrália az oltásellenesség ellen. Azok a szülők, akik nem engedik, hogy gyerekeik megkapják a kötelező védőoltásokat, idáig is elestek a nem elhanyagolható összegű családi adókedvezménytől, most pedig jön a további szigorítás: a jövőben rendszeresen, kéthetente hasonló kvázi bírságot kapnak. Az intézkedés célja, hogy rendszeresen emlékeztesse a szülőket kötelességeikre.

Ausztráliában is egyre nő az oltásellenesek tábora, évről-évre több az olyan szülő (a 20 éve 0,2%-ról 1,7 százalékra nőtt), aki tudatosan, gyógyszerellenessége, összeesküvés-elméletek és a hivatalos egészségüggyel szembeni ellenérzései miatt megtagadja gyermekétől az oltásokat – ezzel saját gyermekén kívül a közegészségügyet általában is veszélyezteti.

A WHO egyik friss kutatása is szemlélteti a védőoltások fontosságát: azokban az európai országokban, ahol az immunizáció hagyományosan gyengébb, nem terjed ki mindenkire, rendszeresen fordulnak elő ma is kanyarójárványok. Angliában, ahol már úgy tűnt, lényegében nemlétezővé vált a betegség, az oltásellenes mozgalmak térnyerése miatt a kanyaró ismét nagyobb számban van jelen.

Az oltástagadó mozgalom egy olyan áltudományos tanulmány megállapításait szajkózza, amiket már rég megcáfoltak, és olyan családok tragédiáit is felhasználják hamis beállításban, akik tiltakoznak az oltástagadó mozgalom ellen.