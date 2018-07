Felkészületlen turisták teszik tönkre a Mont Blanc-t

A Mount Everest után a Mont Blanc-t is tönkreteszi a magát hegymászónak gondoló tömeg. A francia hatóságoknál betelt a pohár, akcióba lépnek, hogy amennyire lehet, megmentsék Európa legmagasabb csúcsát.

Pénteken jelentették be, hogy legalább egy hétre limitálni fogják a Mont Blancon a mászási lehetőségeket, mert Európa legmagasabb csúcsán már lehetetlenül nagy a forgalom. A szombaton életbe lépő korlátozás a „királyi út” néven is emlegetett fő mászó útvonalra vonatkozik.

A mászók száma a tartományi kormányzó szerint már akkora, hogy az a közrendet fenyegeti: a biztonságra is veszélyt jelent, és a környezetszennyezés is súlyos probléma a francia-olasz határon lévő 4810 méteres csúcson. Az utóbbi években nyaranta egyre több kalandvágyó turista is próbálkozik, sokan megfelelő felszerelés és tapasztalat nélkül.

Tavaly 14-en meghaltak és ketten eltűntek a hegyen. Egyikük egy 29 éves magyar hegymászó volt, aki lefelé ereszkedés közben több száz métert zuhant. Az aktuális intézkedésről beszámoló thelocal kiemel egy másik magyar vonatkozású tavalyi esetet is, amikor egy magyar pár a kilenc éves ikreikkel szerették volna meghódítani a csúcsot – a helyi polgármester ezután azzal fenyegetőzött, hogy megbírságolja azokat, akik kötelek és hágóvasak nélkül indulnak el.

